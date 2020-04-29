 Цвейба: Три-чотири команди з чемпіонату Білорусі не загубилися б у Росії | Футбол | Champion.com.ua
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Цвейба: Три-чотири команди з чемпіонату Білорусі не загубилися б у Росії

Сьогодні 09:10 115 0
Колишній футболіст збірної СРСР оцінив рівень чемпіонату Білорусі
Цвейба: Три-чотири команди з чемпіонату Білорусі не загубилися б у Росії
#Цвейба

Джерело - pressball.by.

При класному стадіоні, камерах різного виду і повних трибунах естетично гра у чемпіонаті Білорусі виглядала б по-іншому.

Про це заявив колишній гравець київського Динамо Ахрік Цвейба.

"Дуже важливо естетичне сприйняття футболу. Можливо, у вас старі поля. По телевізору все виглядає якось невидовищно. Ось навіть матч з Вітебськом. Темп гри, передачі, стінки, підключення третього - були дуже хороші моменти... При класному стадіоні, камерах різного виду і повних трибунах естетично гра виглядала б по-іншому.

Які саме команди не загубилися б в Прем'єр-лізі? Можу назвати ті, які бачив у справі. Це брестське Динамо. Та ж Іслоч, можливо. Вони могли б там грати. Команди три-чотири можна було знайти. І вони були б, напевно, в середині. Візьмемо для прикладу ще і БАТЕ. Ця команда виступала в Лізі чемпіонів, показувала хороший футбол ", - сказав Цвейба.

Раніше, у Білорусі зупинять чемпіонат у випадку спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, капітан білоруського клубу не вважає переїзд до чемпіонату Росії великим кар'єрним стрибком.

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