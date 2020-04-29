 Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону

Сьогодні 04:41 861 0
Франція першою серед ТОП-чемпіонатів завершила сезон﻿
Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону
#Франція, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

На засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу Франції було офіційно затверджено рішення про дострокове завершення сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації.

Франція першою серед ТОП-чемпіонатів завершила сезон - відомі подробиці 2019/20 у Лізі 1, Лізі 2 та жіночій лізі. Проводити футбольні матчі та поновити змагання у нинішніх умовах неможливо.

Футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок. Рішення щодо визначення чемпіона, володарів путівок у єврокубки та команд, які вилетять, наразі не прийнято. Офіційні підсумки сезону 2019/20 у Франції будуть оголошені найближчими днями.

Нагадаємо, УЄФА зобов'язав ліги надати плани відновлення сезону.

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