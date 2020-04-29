Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону

Джерело - Чемпіон.
На засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу Франції було офіційно затверджено рішення про дострокове завершення сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації.
Франція першою серед ТОП-чемпіонатів завершила сезон - відомі подробиці 2019/20 у Лізі 1, Лізі 2 та жіночій лізі. Проводити футбольні матчі та поновити змагання у нинішніх умовах неможливо.
Футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок. Рішення щодо визначення чемпіона, володарів путівок у єврокубки та команд, які вилетять, наразі не прийнято. Офіційні підсумки сезону 2019/20 у Франції будуть оголошені найближчими днями.
Communiqué de la FFF pic.twitter.com/pys92Z0h3v— FFF (@FFF) April 28, 2020
Нагадаємо, УЄФА зобов'язав ліги надати плани відновлення сезону.