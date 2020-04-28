Директор Арени Львів: Наші борги вимірюються мільйонами

Арена Львів має фінансові проблеми через відсутність заходів.

Про це розповів директор стадіону Юрій Майборода.

"Немає матчів, зарплат і нічим оплачувати електропостачання, теплопостачання. Тому хочу подякувати обленерго за розуміння, тому що борги вже мільйонами вимірюються.

Навіть коли на стадіоні нічого не відбувається, все одно є витрати, пов'язані перш за все з електропостачанням. Вони поки чекають. Те ж стосується і тепла, торішніх боргів. Тут виникає загальна проблемна ситуація з функціонуванням цієї споруди.

Всі проблеми в принципі вирішити можна було б і вийти на нормальне функціонування, але не в цій ситуації з карантином", - сказав Майборода.