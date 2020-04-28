Джерело - sport.ua.
Жозе Моурінью працював в Барселоні не лише перекладачем головного тренера Браяна Робсона.
Про це розповів легендарний гравець іспанського клубу Христо Стоїчков.
"Робсон прийшов в Барселону, з ним був Жозе - ми називали його по імені. Хтось сказав, що португалець працював просто перекладачем, але це помилка.
Моурінью був на полі тренером і відмінним другом, португалець знав все, що було потрібно", - відзначив Стоїчков
Моурінью працював в Барселоні з 1996 по 2000 рік.
Нагадаємо, Моурінью може очолити збірну Португалії.