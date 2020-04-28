Жозе Моурінью працював в Барселоні не лише перекладачем головного тренера Браяна Робсона.

Про це розповів легендарний гравець іспанського клубу Христо Стоїчков.

"Робсон прийшов в Барселону, з ним був Жозе - ми називали його по імені. Хтось сказав, що португалець працював просто перекладачем, але це помилка.

Моурінью був на полі тренером і відмінним другом, португалець знав все, що було потрібно", - відзначив Стоїчков