 Збитки клубів Ла-Ліги можуть досягти 1,9 млрд євро | Футбол | Champion.com.ua
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Збитки клубів Ла-Ліги можуть досягти 1,9 млрд євро

Вчора 22:32 520 0
Стали відомі втрати клубів Ла-Ліги
Збитки клубів Ла-Ліги можуть досягти 1,9 млрд євро
#Ла-Ліга

Джерело - ukrinform.ua.

Призупинення сезону в іспанській Ла-Лізі та необхідність догравати сезон без глядачів до кінця грудня можуть серйозно вплинути на іспанський футбол у фінансовому плані.

Про це повідомляє Cadena SER.

При такому розвитку втрати сумарно досягнуть 1,6 млрд євро, а з урахуванням збитків спонсорських контрактів - 1,9 млрд,

Іспанські футбольні гранди Барселона і Реал у фінансовому плані можуть втратити 300-400 млн євро. Лише від сфери продажу квитків збитки кожного клубу складуть понад 50 млн євро.

Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.

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