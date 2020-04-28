Збитки клубів Ла-Ліги можуть досягти 1,9 млрд євро

Стали відомі втрати клубів Ла-Ліги

Призупинення сезону в іспанській Ла-Лізі та необхідність догравати сезон без глядачів до кінця грудня можуть серйозно вплинути на іспанський футбол у фінансовому плані.

Про це повідомляє Cadena SER.

При такому розвитку втрати сумарно досягнуть 1,6 млрд євро, а з урахуванням збитків спонсорських контрактів - 1,9 млрд,

Іспанські футбольні гранди Барселона і Реал у фінансовому плані можуть втратити 300-400 млн євро. Лише від сфери продажу квитків збитки кожного клубу складуть понад 50 млн євро.

Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.