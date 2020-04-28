Джерело - Бомбардир.
Головний тренер Колоса Руслан Костишин не планує покидати Колоса найближчим часом.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Був такий момент, коли команда випереджала клуб. Але зараз все вирівнялося, клуб в усьому зробив великий крок за короткий час.
Я на своєму місці. Поки мене не вижене президент, я буду тут. Я свою "дитину" не кину. Звичайно, якщо не буде результату, або якісь інші проступки, то питань немає. Зараз у мене божевільна підтримка і з боку президента, і з боку клубу", – розповів Костишин.
Раніше, Костишин анонсував зменшення зарплат у Колосі.