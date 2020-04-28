У Франції назвали варіанти розподілення місць у чемпіонаті

У Франції обдумуютьваріанти розподілення місць у чемпіонаті

Професійна футбольна ліга Франції розгляне три варіанти розподілу місць в таблиці Ліги 1.

Про це повідомляє RMC Sport.

Перший варіант: команди будуть розподілені по середній кількості очок за гру. В такому випадку в Лігу чемпіонів потраплять ПСЖ, Марсель і Ренн, в Лігу Європи - Лілль, Реймс і Ніцца. У стикові матчі з 18 місця відправиться Нім, вилетять Ам'єн і Тулуза.

Другий варіант: розподілити команди по поточній таблиці без урахування 28-го туру в Лізі 1. В ЛЧ, потрапляє ПСЖ, Марсель і Ренн, в ЛЄ - Лілль, Ліон і Монпельє. В стикові матчі – Нім, на виліт - Ам'єн і Тулуза.

Третій варіант: розподілити місця в таблиці за підсумками першого кола (19 матчів у Лізі 1). В ЛЧ, потрапляє ПСЖ, Марсель і Ренн, в ЛЄ - Лілль, Нант і Реймс, В стикові матчі - Ам'єн, на виліт – Нім і Тулуза.

Les trois options étudiées par la LFP pour déterminer le classement final de la Ligue 1. (RMC Sport) pic.twitter.com/w25PEGucOv — Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2020

Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.