У Італії назвали крайню дату відновлення Серії А

Чемпіон має відновитися до 14 червня

Клуби італійської Серії А встановили дедлайн для відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20.

Про це повідомляє ANSA.

У випадку коли кампанію не вдасться відновити до 14 червня, то чемпіонат буде завершений остаточно.

Італійський уряд поступово послаблюватиме карантин із 4 травня. Це дозволить клубам орієнтовно 18 травня відновити тренування.

Подальше зменшення темпів інфікування COVID-19 надасть змогу відновити чемпіонат ще за 2-3 тижні. Якщо ж до визначеної дати першість не вдасться відновити, то рішення щодо його підсумків прийматимуть у кабінетах.

Раніше повідомлялося, що у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.