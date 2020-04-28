У Італії назвали крайню дату відновлення Серії А

Джерело - football24.uа.
Клуби італійської Серії А встановили дедлайн для відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20.
Про це повідомляє ANSA.
У випадку коли кампанію не вдасться відновити до 14 червня, то чемпіонат буде завершений остаточно.
Італійський уряд поступово послаблюватиме карантин із 4 травня. Це дозволить клубам орієнтовно 18 травня відновити тренування.
Подальше зменшення темпів інфікування COVID-19 надасть змогу відновити чемпіонат ще за 2-3 тижні. Якщо ж до визначеної дати першість не вдасться відновити, то рішення щодо його підсумків прийматимуть у кабінетах.
Раніше повідомлялося, що у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.