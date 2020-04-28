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Суркіс говорив Порошенку: Якщо не розблокуєте рахунки, я повішу оголошення, що тепер Динамо фінансує Гонтарева

Сьогодні 14:48 335 0
Журналіст згадав роботу Порошенка і Гонтаревої
Суркіс говорив Порошенку: Якщо не розблокуєте рахунки, я повішу оголошення, що тепер Динамо фінансує Гонтарева
#Порошенко, #Суркіс

Джерело - gordonua.com.

В Україні був цікавий ручний механізм, який приводив в дію особисто руки Порошенка і особисто руки Гонтаревої.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Опишу вам унікальну історію, про яку поки не знає ніхто. Мені її яскраво розповів Ігор Суркіс. Коли сім'я дізналася, що під шумок націоналізації Привату "націоналізували" і їхні гроші, молодший із братів поїхав до тодішнього президента Петра Порошенка. Розмова була на підвищених тонах. Наприкінці Ігор Михайлович сказав Петру Олексійовичу: "Якщо ви не розблокуєте хоча б тих рахунків, із яких ми утримуємо Динамо, я зараз же повішу на клуб замок і напишу оголошення, що тепер клуб фінансує особисто Гонтарева!" Стрибнув у машину, але не встиг далеко від'їхати від Банкової, як йому на мобільний зателефонував віцепрезидент Динамо Віталій Сівков і сказав, що йому щойно дзвонила Валерія Гонтарева і запевнила, що саме тих рахунків, з яких брати Суркіси майже тридцять років поспіль утримують легендарний київський клуб, не чіпатимуть.

Відкривається цікавий ручний механізм, який приводили в дію особисто руки Порошенка і особисто руки Гонтаревої. Забираємо тільки те, що хочемо й у кого хочемо. А як же закон?

До речі, про Динамо. Верхом цинізму видається внесення до списку пов'язаних із ПриватБанком осіб (тобто того, що хотіли по-легкому віджати) футбольного клубу Динамо, і А-Банку, що належить сім'ї Суркісів. Щоб відстояти своє право, Суркісам довелося пройти суд першої інстанції, апеляційний та касаційний. Усі ці суди вони виграли. Дійшло до Конституційного Суду, який, до його честі, у випадку з Динамо навіть не взяв справу до розгляду. А другу справу з А-Банком Суркіси у КС виграли", - зазначив Гордон.

Нагадаємо, раніше Саленко звинуватив телеканал Україна в маніпуляціях і зізнався, що телеканали Футбол винні йому гроші.

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