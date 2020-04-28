Джерело - La Gazzetta dello Sport.
COVID-19 завдасть шалених збитків іспанському футболу і лише один клуб не буде зруйнованим.
Про це заявив Фабіо Капелло.
"Мені здається, що з економічної точки зору, Реал - єдиний клуб, який не буде зруйнований через пандемію. Барселона і Атлетіко сильно постраждають.
Трансферний ринок буде змінений. Роздуті ціни повернуться в нормальний стан. Для виправлення системи знадобляться розумні менеджери. Егоїзм може бути фатальним", - сказав Капелло.
Фабіо встиг попрацювати з Реалом два сезони.
Нагадаємо, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.