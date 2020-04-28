COVID-19 завдасть шалених збитків іспанському футболу і лише один клуб не буде зруйнованим.

Про це заявив Фабіо Капелло.

"Мені здається, що з економічної точки зору, Реал - єдиний клуб, який не буде зруйнований через пандемію. Барселона і Атлетіко сильно постраждають.

Трансферний ринок буде змінений. Роздуті ціни повернуться в нормальний стан. Для виправлення системи знадобляться розумні менеджери. Егоїзм може бути фатальним", - сказав Капелло.