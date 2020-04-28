Рац назвав дату відновлення чемпіонату Румунії

Варіант дограти чемпіонат Румунії у Туреччині є аварійним і малоймовірним.

Про це заявив 38-річний ексгравець Шахтаря і збірної Румунії Разван Рац.

"Був такий варіант, обговорювали. Його розглядають, якщо керівники вирішать, що небезпечно грати в футбол в Румунії. Це аварійний варіант. Я не думаю, що він відбудеться. З точки зору економіки, це буде не найкращий варіант для клубів і федерації. Президенти федерації і професійної футбольної ліги проти. Для них нелогічно грати за такої температурі. До того ж, незрозуміло, яка ситуація буде в Туреччині. За останніми новинами, такий варіант не розглядають.

Наскільки я знаю, 15-го травня вже можна буде тренуватися в загальній групі. Деякі команди вже тренуються, але трохи незвично, по групах. Після 15-го числа, якщо все буде добре, 5-го червня можуть почати чемпіонат. Але є теж протокол, який схожий на Німеччину і копіює його. По ньому можна не більш 125 осіб, які можуть перебувати на стадіонах. Це включає і болбоїв, яких буде тільки п'ять, докторів і абсолютно всіх людей на стадіоні", - розповів Рац.