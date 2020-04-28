Алієв - Мілевському: Кентяра, якщо чемпіонати не відновляться, ти отримаєш Золотий м'яч

Колишня зірка київського Динамо Олександр Алієв вважає, що в Артема Мілевського є хороші шанси отримати Золотий м'яч-2020.

Про це футболіст пожартував у спільному ефірі з Артемом Мілевським на YouTube-каналі Міля.

"Кентяра, я чекаю щоб чемпіонати не відновилися й тоді ти 6 січня отримаєш Золотий м'яч. Ну а хто? Більше нікому. Уявляєш, тобі зателефонують з ФІФА чи УЄФА й скажуть: "Артеме, прилітайте". Володимирович (Блохін - ред) як дізнається - не повірить. А ти ще вийдеш в синьому халатику на церемонію. Там ще ж слово потрібно сказати. Подякуєш Олегу Володимировичу, тримаючи в руках Золотий м'яч (сміються)".