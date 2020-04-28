Алієв: Левченко приїжджав у збірну України посидіти на лаві і пограти нам на гітарі

Колишній гравець збірної України Євген Левченко відчув себе таким європейцем, що робить щось хороше

Про це заявив колишній його партнер по збірній Олександр Алієв.

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"Це його особиста думка. Я до цього ставлюся так... Але було неприємно. З людиною і в збірній грали, разом захищали честь країни. І таке написав...

Напевно, він відчув себе таким європейцем, що він робить щось хороше. Але я ж не кажу, як він коментує і розуміється дуже сильно на футболі. Якщо він так розуміється, то чому, коли ми були в збірній, він сидів на лаві і грав на гітарі? І дивився, як ми з Мілевським захищаємо честь країни.

Він міг сказати мені це особисто. Я не буду говорити, який він. У нас був завжди хороший колектив навіть у збірній, коли ми починали. Мені незрозуміло, чому він так сказав. Не подобається - промовчи. Та й все. А піаритися на мені... Я цього не підтримую. Нехай коментує. Але нічого нового в плані футболу я від нього не чую, як від коментатора.

Він же в збірну приїжджав... Він любитель пограти на гітарі і привезти оселедець. Ну, ось він приїжджав до збірної, грав нам на гітарі і їв оселедець. Ось і все", - сказав Алієв.