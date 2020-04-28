Джерело - sport.ua.
Одеський Чорноморець складне фінансове становище і може відмовитися від участі у другій частині сезону.
Про це повідомляє Odessa Online.
Раніше команду покинув головний тренер Остап Маркевич.
Причина звільнення Маркевича - важке фінансове становище в клубі, заборгованість по зарплатам і вельми туманне майбутнє Чорноморця. Є ймовірність, що одеська команда і зовсім відмовиться від участі у другій частині сезону в разі його відновлення влітку. Офіційної заяви з цього приводу поки немає.
Після 19-ти зіграних турів Чорноморець посідає 10-е місце в Першій лізі України, маючи в активі 22 очки.