Одеський клуб знаходиться у важкому фінансовому стані

Одеський Чорноморець складне фінансове становище і може відмовитися від участі у другій частині сезону.

Про це повідомляє Odessa Online.

Раніше команду покинув головний тренер Остап Маркевич.

Причина звільнення Маркевича - важке фінансове становище в клубі, заборгованість по зарплатам і вельми туманне майбутнє Чорноморця. Є ймовірність, що одеська команда і зовсім відмовиться від участі у другій частині сезону в разі його відновлення влітку. Офіційної заяви з цього приводу поки немає.

Після 19-ти зіграних турів Чорноморець посідає 10-е місце в Першій лізі України, маючи в активі 22 очки.