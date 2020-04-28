Саленко вказав, як Динамо може збільшити відвідуваність своїх матчів

Футболістам команд УПЛ дуже складно грати в умовах низької відвідуваності матчів.

Про це заявив ексфорвард київського Динамо і збірної України Олег Саленко.

"Чому настільки знизилася відвідуваність матчів? Ти бачив останні гри? Нудні. Немає індивідуальностей, тих, на кого ходять. Квитки коштують копійки, а все одно не ходять. Футболістам в такій ситуації грати дуже важко, коли немає публіки. Ось недавно інформація: Барселона продає дев'ять гравців, щоб повернути Неймара. Їм важливо залучати глядача.

Динамо необхідно продовжувати виховувати своїх хлопців і на них робити ставку. Тоді і глядач буде ходити, щоб подивитися на своїх вихованців", - зазначив Саленко.