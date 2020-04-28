Саленко вказав, як Динамо може збільшити відвідуваність своїх матчів

Джерело - Чемпіон.
Футболістам команд УПЛ дуже складно грати в умовах низької відвідуваності матчів.
Про це заявив ексфорвард київського Динамо і збірної України Олег Саленко.
"Чому настільки знизилася відвідуваність матчів? Ти бачив останні гри? Нудні. Немає індивідуальностей, тих, на кого ходять. Квитки коштують копійки, а все одно не ходять. Футболістам в такій ситуації грати дуже важко, коли немає публіки. Ось недавно інформація: Барселона продає дев'ять гравців, щоб повернути Неймара. Їм важливо залучати глядача.
Динамо необхідно продовжувати виховувати своїх хлопців і на них робити ставку. Тоді і глядач буде ходити, щоб подивитися на своїх вихованців", - зазначив Саленко.
Нагадаємо, раніше Саленко звинуватив телеканал Україна в маніпуляціях і зізнався, що телеканали Футбол винні йому гроші.