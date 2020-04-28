Саленко: В Україні футболісти думають, що вони - напівбоги

В Україні деякі футболісти не хочуть спілкуватися після гри на емоціях.

Про це заявив ексфорвард київського Динамо і збірної України Олег Саленко.

"Чому українські футболісти не вміють давати інтерв'ю? Деяким забороняють це робити. А деякі не хочуть спілкуватися після гри на емоціях. Але, коли ти пограв в Європі, то розумієш, що там без цього нікуди. Колись в Іспанії я годину не міг виїхати з бази, тому що давав автографи і спілкувався з усіма. У нашій країні все по-іншому, футболісти думають, що вони - напівбоги", - зазначив Саленко.