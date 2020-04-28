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Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне

Сьогодні 10:41 661 0
Аллегрі може замінити Сімеоне у мадридському клубі
#Сімеоне, #Аллегрі

Джерело - football24.ua.

Керівництво мадридського Атлетіко хоче бути готовим до потенційного відходу з клубу головного тренера команди Дієго Сімеоне і вже знайшло йому заміну.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аргентинський фахівець є найбільш високооплачуваним тренером світу, заробляючи 22 млн євро на сезон. Атлетіко через пандемію зазнав величезних фінансових втрат, тому хоче переглянути зарплату Ель Чоло.

У Мадриді розраховують, що Сімеоне погодиться зменшити свою зарплату, але водночас розуміють, що це може стати причиною припинення співпраці. Тому мадридці вже розпочали пошуки альтернативи аргентинцю.

Видання стверджує, що Атлетіко хоче бачити у своєму клубі колишнього наставника Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі, якщо Сімеоне вирішить піти. Зазначається, що матрацники вже провели попередні перемовини з італійським фахівцем.

Додамо, що 52-річний Массіміліано Аллегрі перебуває без роботи з минулого літа. До цього він здобув 5 чемпіонських титулів поспіль з Ювентусом та ще один – із Міланом.

Нагадаємо, Атлетіко націлився на трансфер Міліка.

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