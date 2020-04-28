30-річному українському вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленку не варто повертатися в київське Динамо.

Про це заявив нападник Динамо-Брест Артем Мілевський.

"Куди Ярмоленку поспішати? Тим більше, у таке Динамо. Так, воно гарне, але без лідерів... Важке Динамо. Так скажу. Не хочу їх ображати", - сказав Мілевський.