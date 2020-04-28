Джерело - Динамоманія.
30-річному українському вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленку не варто повертатися в київське Динамо.
Про це заявив нападник Динамо-Брест Артем Мілевський.
"Куди Ярмоленку поспішати? Тим більше, у таке Динамо. Так, воно гарне, але без лідерів... Важке Динамо. Так скажу. Не хочу їх ображати", - сказав Мілевський.
Контракт Мілевського належав київському Динамо з 2002-го по 2013-й роки.
Раніше, агент спростував перехід Ярмоленка у Динамо.
Нагадаємо, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.