Севідов: З мене зробили Аль Капоне українського футболу

Джерело - Sport Arena.
Олександра Севідова не звинувачують в організації договірних матчів, як про це говорять в ЗМІ.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я хочу донести - мене не звинувачують в організації договірних матчів, як про це говорять в ЗМІ. З мене зробили Аль Капоне українського футболу.
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Але я як жив в трикімнатній квартирі в хрущовці в Дніпродзержинську [Кам’янське], так і живу", - заявив Севідов.
Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди.