Севідов: З мене зробили Аль Капоне українського футболу

Фахівець - про звинувачення на його адресу

Джерело - Sport Arena.

Олександра Севідова не звинувачують в організації договірних матчів, як про це говорять в ЗМІ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я хочу донести - мене не звинувачують в організації договірних матчів, як про це говорять в ЗМІ. З мене зробили Аль Капоне українського футболу.

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Але я як жив в трикімнатній квартирі в хрущовці в Дніпродзержинську [Кам’янське], так і живу", - заявив Севідов.

Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди.