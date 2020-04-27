Федецький: Дніпро мені заборгував понад 1 млн доларів

Дніпро не зміг розрахуватися з українським захисником Артемом Федецьким.

Про це розповів сам гравець.

"Переді мною борг накопичився понад мільйон доларів. Але справа навіть не в грошах, а в емоціях і відчуттях! Той колектив, який був в Дніпрі, і те, що ми вчинили, вийшовши у фінал Ліги Європи, практично не маючи ніякого фінансування, дорогого коштує.

Доходило до того, що Маркевич діставав з кишені свої гроші, платив нам преміальні, і повірте, суми були чималі. Це було два рази. Один після матчу з Аяксом, а другий, якщо не помиляюся, з Брюгге. Була команда "мужиків" з великої літери. Як згадуєш, так до сих пір мурашки по шкірі", - розповів Федецький.