У Бельгії перенесли рішення про завершення чемпіонату

Чемпіонат Бельгії можуть відновити

Рішення про дострокове завершення чемпіонату Бельгії буде розглядатися 4 травня.

Про це повідомляє Sky Sports.

Є ймовірність, що сезон все-таки буде продовжений.

На початку квітня керівництво ліги рекомендувало завершити сезон достроково і визнати чемпіоном лідирував Брюгге. Це був перший чемпіонат Європи, практично прийняв таке рішення - для вступу в силу воно має бути затверджене на загальних зборах клубів.

Нагадаємо, у Нідерландах чемпіонат по футболу поновлений не буде.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА готові до матчів без глядачів.