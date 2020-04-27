Мілевський: Хачеріді необхідно щось в собі змінювати

Українському захиснику Динамо Брест Євгену Хачеріді потрібно змінювати своє відношення до футболу.

Про це розповів нападник брестського клубу Артем Мілевський.

Важливо: Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію і штраф

"Не хочу багато говорити про Хачеріді. Йому треба щось в собі змінювати. Гаразд би, ми ще одну гру програли. Але потім він не грає, і ми програємо 0:2 Шахтарю. Потрібно не про себе думати, а про колектив. Зрозуміло, що його провокували, але...", - розповів Мілевський.