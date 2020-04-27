Гравці Динамо наразі тренують індивідуально.

Про це розповів захисник киян Йосип Пиварич.

"Не тренуємося командно, тільки індивідуально. У планах - відновити тренування 4 або 5 травня. Не знаю, чи будуть це загальнокомандні заняття або в групах. Нам дозволили тренуватися на базі, але не відвідувати приміщення. Приїхав, потренувався і відразу додому.

Головний бій у нас відбувається в голові. Більше не знаю, чим зайнятися, особливо живучи в квартирі. Але я з дружиною і дітьми, це пом'якшує перебування в карантині.

Вам скоротили зарплату? Поки що ні, але обговорення почали, - сказав Пиварич.