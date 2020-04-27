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Чемпіонат Росії може відновитися у червні без глядачів

Сьогодні 16:14 928 0
У наступному сезоні, можливо, не відбудеться розіграш Кубка Росії
Чемпіонат Росії може відновитися у червні без глядачів
#РПЛ, #Росія

Джерело - sports.ru.

На зборах РПЛ назвали різні варіанти завершення нинішнього сезону.

Про це розповів журналіст Сергій Єгоров.

У випадку коли чемпіонат не буде дограний, то, відповідно до одного з варіантів, з Прем'єр-ліги ніхто не вилетить, з Олімп-й дивізіон піднімуться дві команди. У наступному сезоні РПЛ виступлять 18 команд, вилетять чотири - без стикових матчів.

Якщо чемпіонат буде відновлено, то орієнтовно 19-21 червня. Наступний чемпіонат розпочнеться - 9 серпня. Клуби чекають рішення влади РФ щодо заходів боротьби з коронавірусів, чи буде пом'якшено режим самоізоляції в країні.

Матчі РПЛ при поновленні сезону відбудуться  без глядачів. Можливо, за зачиненими дверима почнеться і наступний сезон.

Також, сезон-2020/21 розпочнеться 9 серпня з 18 клубами, розіграшу Кубка Росії, швидше за все, не буде.

Нагадаємо, у Росії відреагували на скандальне порівняння від Селюка.

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