Чемпіонат Росії може відновитися у червні без глядачів

Джерело - sports.ru.
На зборах РПЛ назвали різні варіанти завершення нинішнього сезону.
Про це розповів журналіст Сергій Єгоров.
У випадку коли чемпіонат не буде дограний, то, відповідно до одного з варіантів, з Прем'єр-ліги ніхто не вилетить, з Олімп-й дивізіон піднімуться дві команди. У наступному сезоні РПЛ виступлять 18 команд, вилетять чотири - без стикових матчів.
Якщо чемпіонат буде відновлено, то орієнтовно 19-21 червня. Наступний чемпіонат розпочнеться - 9 серпня. Клуби чекають рішення влади РФ щодо заходів боротьби з коронавірусів, чи буде пом'якшено режим самоізоляції в країні.
Матчі РПЛ при поновленні сезону відбудуться без глядачів. Можливо, за зачиненими дверима почнеться і наступний сезон.
Також, сезон-2020/21 розпочнеться 9 серпня з 18 клубами, розіграшу Кубка Росії, швидше за все, не буде.
Нагадаємо, у Росії відреагували на скандальне порівняння від Селюка.