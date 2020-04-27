Коли Анатолій Тимощук дзвонить колишній дружині, то стає зрозумілим, що він буде придумувати нову епопею з судами.

Про це заявила ексдружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька.

"З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує все судові процеси. Виграти їх він не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу.

Суть спору завжди одна і та ж: діти - як інструмент. Він завжди намагається використовувати дітей проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання, щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро.

Дівчаткам він іноді телефонує, вони завжди беруть трубку. Я намагаюся, щоб вони брали телефон. Але їм особливо немає про що спілкуватися. Зазвичай це відбувається перед судами. Коли він дзвонить, я розумію, що він буде придумувати нову епопею з судами", - сказала Навроцька.

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