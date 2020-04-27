Рональдінью вперше прокоментував свою тюремну історію

Легенда світового футболу бразилець Рональдінью не знав, що його паспорт підроблений.

Про це заявив сам бразилець.

"З цього моменту (арешту - ред.) наш намір полягало в тому, щоб співпрацювати зі слідством для прояснення цього.

Новина про те, що йому належить відправитися у в'язницю, потрясла його. Він підкреслив, що молиться і вірить, що скоро все закінчиться", - заявив Рональдіньо.