Рональдінью вперше прокоментував свою тюремну історію

Джерело - The Sun.
Легенда світового футболу бразилець Рональдінью не знав, що його паспорт підроблений.
Про це заявив сам бразилець.
"З цього моменту (арешту - ред.) наш намір полягало в тому, щоб співпрацювати зі слідством для прояснення цього.
Новина про те, що йому належить відправитися у в'язницю, потрясла його. Він підкреслив, що молиться і вірить, що скоро все закінчиться", - заявив Рональдіньо.
Рональдінью і його брата Роберто заарештували на початку березня 2020 після того, як вони пред'явили в аеропорту Асунсьйона підроблені паспорти, попри те, що між Бразилією та Парагваєм діє безвіз й можна було подорожувати за внутрішніми паспортами. Нині футболіст та його брат-агент знаходяться в Парагваї у готелі під домашнім арештом.
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