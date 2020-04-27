Арбітр фіналу ЧС-1990: Марадона брудно лаявся під час гімну і назвав мене злодієм

Арбітр міг видалити Марадону у фіналі ЧС-1990

Колишній арбітр Едгардо Кодесаль, який працював на вирішальному матчі чемпіонату світу 1990 року між збірними ФРН та Аргентини, досить сильно незадоволений поведінкою легенди альбіселесте Дієго Марадони.

Про це заявив сам колишній рефері.

"Я міг видалити Марадону ще до того, як матч почався. Він брудно лаявся під час гімну. Потім, коли я вирішив видалити Монсона, він підбіг до мене і сказав, що я злодій і перебуваю на зарплаті у ФІФА. Я бачив, як Марадона творив на полі видатні речі і як його коліно опухло через жорсткі підкати. Як гравець він був найкращим, але як людина він був неприємним і одним з найгірших, кого мені доводилося зустрічати", - зазначив Кодесаль.

У фіналі ЧС-1990 у складі аргентинців були видалені 2 футболісти. Долю матчу вирішив пенальті, який призначили в їх ворота наприкінці поєдинку. Німці забили і здобули перемогу з рахунком 1:0.

Раніше, Марадона назвав головну помилку Роналдінью.