Вілліан відповів на пропозицію Луческу щодо переходу в Ювентус

Джерело - Великий футбол.
Колишній бразильський атакувальний хавбек Шахтаря Вілліан, який зараз виступає в Челсі, поки не збирається залишати клуб.
Про це заявив сам бразилець.
"Луческу висловлював пропозицію тобі переходити до Ювентуса? Я приїхав з Бразилії зовсім молодим, а він мене багато чого навчив, був дуже вимогливий, він професіонал. Я радий що він висловлює свою думку. Якщо буду переходити, то лише у великий клуб. Але зараз я гравець Челсі, у мене нема ніяких пропозицій щодо переходу в інший клуб і я про це не думаю", - зазначив Вілліан.
Раніше, Мірчі Луческу радив Вілліану щодо продовження кар’єри в Ювентусі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря.