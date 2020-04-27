Вілліан відповів на пропозицію Луческу щодо переходу в Ювентус

Колишній бразильський атакувальний хавбек Шахтаря Вілліан, який зараз виступає в Челсі, поки не збирається залишати клуб.

Про це заявив сам бразилець.

"Луческу висловлював пропозицію тобі переходити до Ювентуса? Я приїхав з Бразилії зовсім молодим, а він мене багато чого навчив, був дуже вимогливий, він професіонал. Я радий що він висловлює свою думку. Якщо буду переходити, то лише у великий клуб. Але зараз я гравець Челсі, у мене нема ніяких пропозицій щодо переходу в інший клуб і я про це не думаю", - зазначив Вілліан.