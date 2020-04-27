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Злодій - у збірній Росії: Дзюбі пригадали крадіжку грошей з куртки одноклубника

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Злодій - у збірній Росії: Дзюбі пригадали крадіжку грошей з куртки одноклубника
#Орещук, #Дзюба

Джерело - championat.ru.

Олексій Сафонов врятував Артему Дзюбі кар'єру, коли його вигнали зі Спартака після історії з гаманцем Володимира Бистрова. 

Про це заявив колишній директор московського Динамо Роман Орещук.

"Давайте не будемо про цього футболіста. Не хочу нічого говорити про нього після того, як він назвав усіх агентів злом і сказав, що нічого хорошого від них у житті не отримав. Людина забула, хто дав їй другий шанс. Олексій Миколайович Сафонов врятував Дзюбі кар'єру, коли його вигнали зі Спартака після історії з гаманцем Володимира Бистрова. Не можу назвати його поганим футболістом, просто не хочу розмірковувати про його майбутнє", - заявив Орещук.

Зазначимо, що у 2009 році Бистров і Дзюба грали за Спартак. Після одного з тренувань з куртки Бистрова пропали, як писали тоді, 20 тисяч рублів, які потім виявили в куртці Дзюби. Після цього Дзюба пішов у Томь на правах оренди.

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