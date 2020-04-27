Головний тренер Роми Паулу Фонсека не проти зіграти з Шахтарем у фіналі єврокубків.

Про це заявив екснаставник гірників.

"Чи хотів б в єврокубках зустрітися з Шахтарем? Ні, не хотів би. Тільки в фіналі (сміється). Це просто через чуттєвість, хотів би побачити колишніх гравців, директорів і всіх співробітників. Якби це був фінал, тоді я б зрадів. Це було б дуже круто", - зазначив Фонсека.