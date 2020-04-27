Барселона буде не змушувати своїх футболістів грати, незважаючи на вимогу Ла-Ліги

Ла-Ліга не схвалює позицію клубу

Керівництво Барселони не змушувати своїх гравців якомога швидше повернутися до тренувань та ігор після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Sport.es.

Незважаючи на тиск з боку керівництва Ла Ліги, клуб в першу чергу буде оцінювати здоров'я гравців і вживати заходів для їх безпеки.

Одна з першочергових заходів - не примушувати жодного гравця повертатися до гри, якщо він не впевнений, що не заразиться COVID-19 або не є носієм вірусу. За даними джерела, Ла-Ліга не схвалює цю позицію, але приймає її. За ситуацією стежать ще 6 клубів, і якщо позиція каталонців буде прийнята офіційно, вони зроблять аналогічні заяви.

У свою чергу, лікарі Барселони відзначили, що ще є високий ризик зараження. Керівництво каталонців чекає на створення відповідних санітарних умов для відновлення тренувань та ігор.

Раніше президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас заявив, що клуби будуть покарані технічною поразкою, якщо відмовляться проводити матчі, також санкції осягнуть футболістів.

Нагадаємо, Умтіті хоче залишитися у Барселоні.