Ігуаїн: Я хотів завершити кар'єру, але мама мені заборонила

Нападник туринського Ювентуса і збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн 6 років тому міг завершити кар'єру після чемпіонату світу 2014, в якому аргентинці програли німцям.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не виходив на вулицю зі страху перед тим, що можуть сказати люди. Я грав у найкращих лігах, найкращих командах, в трьох фіналах – на чемпіонаті світу і двох Кубках Америки. Але я позбувся цього страху. Чому я повинен турбуватися про те, що вони говорять? Коли я почав розуміти це, я почав виходити і спокійніше жити.

Так, це правда, ми не досягли мети. Але не зазнали фіаско. Досягти трьох фіналів не є провалом. Хто мріяв зіграти в фінал і не зміг цього зробити, теж провалився? Це сильне слово, але ті, хто їх говорить, не розуміють цього.

Промах в фіналі ЧС-2014 за Німеччиною? Це був несподіваний шанс. Я повинен був забивати, але, на жаль, не зміг це зробити. Я прийняв перше рішення, що прийшло в голову, і я не знаю, напевно зробив би те ж саме сьогодні.

Після того чемпіонату світу я був близький до того, щоб повісити бутси на цвях. Я збирався перестати грати, але мама сказала – ні, продовжуй. Якби не це, я б кинув футбол. Вона сказала мені, що не дозволить мені залишити те, що я люблю", - зазначив Ігуаїн.