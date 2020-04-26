Гравець Челсі Вілліан, який нині проводить карантин в Бразилії, був здивованим коли дізнався про зараження коронавірусом гравця Челсі Гадсон-Одої.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"Чи чув, що чемпіонат можуть не дограти? На скільки це може бути жахливо? Найголовніше - це здоров'я всіх гравців. Люди повинні розуміти, що ми не супермени. Нам потрібен відпочинок і здоров'я.

Я тренуюся вдома, намагаюся використовувати предмети побуту, щоб тримати себе в формі. Коли повернеться чемпіонат, я повинен бути в хорошій формі.

Яка була реакція на новину про те, що Гадсон-Одой захворів на коронавірус? Це було великим здивуванням. За кілька днів до цього ми віталися в роздягальні, обіймалися. Слава богу, що ніхто не заразився. Паніки не було, але почав переживати", - зазначив Вілліан.