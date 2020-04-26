Печорний: Після карантину Павелко повинен добровільно піти у відставку

З президентом УАФ Андрія Павелком у владних структурах країни ніхто не буде обговорювати питання виходу нашого футболу з кризи після карантину.

Про це заявив глава профспілки футболістів Олег Печорний.

"Наш футбол опустився на саме дно, Президент УАФ / ФФУ Андрій Павелко – нерукопожатний у владних структурах країни, ніхто з ним не буде обговорювати питання виходу нашого футболу з кризи після карантину. В Європі все керівники федерацій контактують з урядом, а у нас хто буде спілкуватися з злодієм і пройдисвітом, який нажив мільйони на футболі і бюджеті країни.

Єдиний шанс для нашого футболу - це створити "Комітет порятунок футболу" на чолі з шанованими людьми України і з уряду. Після карантину Андрій Павелко повинен добровільно піти у відставку. Федерація повинна провести чесні вибори на посаду Президента УАФ / ФФУ, в країні достатньо фахових у футболі чесних людей. В іншому випадку наш футбол помре після карантину", - зазначив Печорний.