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Євро-2020 може не дорахуватися одного міста-господаря

Вчора 23:56 508 0
Проведення матчів чемпіонату Європи-2020 у Копенгагені опинилося без загрозою
Євро-2020 може не дорахуватися одного міста-господаря
#Євро-2020, #Данія

Джерело - football24.ua.

Столиця Данії Копенгаген може відмовитися від проведення поєдинків чемпіонату Європи-2020, який у зв'язку з пандемією коронавірусу перенесли на літо наступного року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причина в тому, що у спортивному календарі на наступний рік вже виникли накладки. Копенгаген планує прийняти 3 етапи популярної світової велогонки Тур де Франс, які повинні пройти якраз в період Євро.

Керівник Футбольного союзу Данії Єспер Мьоллєр оцінив ймовірність проведення поєдинків як 50 на 50. Данія повинна надати остаточну відповідь УЄФА щодо можливості проведення матчів до 30 квітня.

До слова, у Копенгагені на стадіоні Паркен мають пройти матчі групи B: Данія - Фінляндія, Данія - Бельгія, Росія - Данія, а також один поєдинок 1/8 фіналу.

Раніше, Євро-2020 збереже свою назву.

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