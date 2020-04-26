Міністр охорони здоров'я Іспанії: Не знаю, чи відновиться Ла-Ліга до літа

Є наказ Міністерства охорони здоров'я, що діє для всіх видів груп, в тому числі для професійного футболу щодо тестування на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла.

"Зараз я не можу сказати, чи зможе професійний футбол відновити діяльність до літа. Це було б безрозсудно з мого боку.

Щодо тестування гравців на коронавірус є наказ Міністерства охорони здоров'я, що діє для всіх видів груп, в тому числі для професійного футболу. Тести повинні бути доступні для всіх", - заявив Ілла.