Міністр охорони здоров'я Іспанії: Не знаю, чи відновиться Ла-Ліга до літа

Джерело - AS.
Є наказ Міністерства охорони здоров'я, що діє для всіх видів груп, в тому числі для професійного футболу щодо тестування на коронавірус.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла.
"Зараз я не можу сказати, чи зможе професійний футбол відновити діяльність до літа. Це було б безрозсудно з мого боку.
Щодо тестування гравців на коронавірус є наказ Міністерства охорони здоров'я, що діє для всіх видів груп, в тому числі для професійного футболу. Тести повинні бути доступні для всіх", - заявив Ілла.
Нагадаємо, Неймару доведеться пожертвувати 30 млн євро заради повернення у Барселону.