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Поворознюк зізнався, які клуби міг придбати свого часу

Сьогодні 19:10 436 0
Менеджер міг придбати Миколаїв і Зірку
Поворознюк зізнався, які клуби міг придбати свого часу
#Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент петрівського Інгульця Олександр Поворознюк хотів врятувати кропивницьку Зірку.

Про це заявив сам менеджер.

"Скажімо так, я Зірку хотів врятувати тоді, коли вони перше коло відіграли і знялися. Я хотів зі своїх коштів їх профінансувати, аби вони дограли чемпіонат. Але я поставив свої умови: ви переписуєте на мене футбольний клуб, а я його дофінансовую. А оскільки там всі молоді пацани були, то ми з виходом у Вищу лігу одразу мали б U-19 і U-21 – готові, в принципі, команди. Але мені сказали: Хочеш, бери в оренду, ми не можемо переписати на тебе клуб, ми його краще поховаємо.

Були ще переговори про придбання ФК Волинь. Але поверхові, які навіть не вартують уваги, аби про них говорити. Коли це було? Тоді, коли я Миколаїв хотів купити, аби ми зразу у Першу лігу зайшли. Хотів перейменувати клуб і одразу потрапити у Першу лігу. Мені сказали: Без проблем. Купуйте, виплачуйте борги, живіть собі там у Петрово, тренуйтесь, але грайте у Миколаєві. Але оскільки я роблю команду для своїх людей, для своїх жителів... Мені ж не просто так дали звання Почесний громадянин Петрового. А я беру зараз і забираю команду в Миколаїв. Для кого? Я патріот своєї маленької батьківщини", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, президент Інгульця назвав трьох найкращих тренерів Першої ліги.

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