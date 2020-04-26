Караваєв знайшов виправдання поведінці Хачеріді на футбольному полі

Джерело - Чемпіон.
Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді коли виходить на поле, то повністю в грі, бувають незрозумілі моменти.
Про це заявив захисник Динамо Олександр Караваєв.
"Женя у своєму репертуарі. Коли виходить на поле, він як в іншому світі, все перевертається. Спілкувалися з ним - адекватний, простий хлопець. Про все можна поспілкуватися.
А коли виходить на поле, то повністю в грі, бувають незрозумілі моменти. Він їх пояснити сам не може. Упевнений, він це робить не навмисно, не зі зла. Напевно, сильно великий азарт в грі, все це емоції", - сказав Караваєв.
Нагадаємо, у матчі 5-го туру чемпіонаті Білорусі проти Вітебська українець на 85-й хвилині вдарив у власному штрафному майданчику суперника, заробив вилучення і привіз своїй команді пенальті. Як наслідок, Динамо поступилось 0:1. Вже у підтрибунному приміщенні Євген вирішив з'ясувати стосунки з головним арбітром матчу. В результаті, за свої дії 32-річний гравець отримав дискваліфікацію на 5 матчів та штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень).