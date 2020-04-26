Караваєв знайшов виправдання поведінці Хачеріді на футбольному полі

Захисник брестського Динамо Євген Хачеріді коли виходить на поле, то повністю в грі, бувають незрозумілі моменти.

Про це заявив захисник Динамо Олександр Караваєв.

"Женя у своєму репертуарі. Коли виходить на поле, він як в іншому світі, все перевертається. Спілкувалися з ним - адекватний, простий хлопець. Про все можна поспілкуватися.

А коли виходить на поле, то повністю в грі, бувають незрозумілі моменти. Він їх пояснити сам не може. Упевнений, він це робить не навмисно, не зі зла. Напевно, сильно великий азарт в грі, все це емоції", - сказав Караваєв.