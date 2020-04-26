Двоє гравців Шахтря потрапили у ТОП-7 бразильців, які перейдуть у великий клуб

Джерело - xsport.ua.
Тете і Додо потрапили список 7 бразильських гравців, які найближчим часом перейдуть в ТОП-клуби.
За версією авторитетного ресурсу Bleacher Report.
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"Має незвично високий як для його віку футбольний інтелект", - так характеризує видання 21-річного Додо.
"М'яч приклеюється до його лівої ноги, немов клеєм" - це характеристика Тете.
Також в список потрапили захисник Порту Алекс Теллес, захисник Лілля Габріель Магальянес, захисник Лаціо Луїс Феліпе, форвард Бенфіки Карлос Вінісіус і захисник Севільї Дієго Карлос.
Відзначимо, що Тете і Додо - наймолодші в цьому списку.