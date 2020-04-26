В Італії поновляться індивідуальні тренування з 4 травня

В Італії з 4 травня карантинні заходи, введені через коронавірус, будуть ослаблені, але школи не відчиняться до вересня. Також до січня 2021 року глядачі на стадіони навряд чи будуть допущені.

Це підтвердив Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

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"Ми працюємо над тим, щоб більша частина бізнесу країни, від виробництва до будівництва, була відкрита з 4 травня. Ми більше не можемо продовжувати режим ізоляції, оскільки ризикуємо зруйнувати соціально-економічну структуру країни. Ми оголосимо деталі нового плану не пізніше початку наступного тижня", - цитує Конте Football Italia.

Прем'єр-міністр зазначив, що ресторани і бари не будуть відкриті з 4 травня. Глядачів на стадіонах до січня 2021 року, швидше за все, також не буде.

Очікується, що з 4 травня поновляться індивідуальні тренування. Але є пропозиція, щоб в групах спортсмени почали працювати не раніше 18 травня. Таким чином відновлення сезону, яке планувалося на 31 травня, може бути відкладено.