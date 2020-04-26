Гравець збірної України підтвердив розлучення із дружиною

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної України і турецького Кайсеріспора Артем Кравець підтвердив розставання з дружиною Ганною.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що футболіст "не став вигадувати велосипед", і написав скопіював текст дружини, прибравши перше речення і змінивши ім'я.
"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розлучитися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася.
Ми залишаємося люблячими батьками для наших малюків, зберігаємо взаємоповагу один до одного, але більше не пара. Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного
Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають вигадані історії та причини. Все банально, без сварок і бруду ... Просто прийшов час піти різними шляхами ", - написав Кравець.
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Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.