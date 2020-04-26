Гравець збірної України підтвердив розлучення із дружиною

Нападник збірної України і турецького Кайсеріспора Артем Кравець підтвердив розставання з дружиною Ганною.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що футболіст "не став вигадувати велосипед", і написав скопіював текст дружини, прибравши перше речення і змінивши ім'я.

"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розлучитися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася.

Ми залишаємося люблячими батьками для наших малюків, зберігаємо взаємоповагу один до одного, але більше не пара. Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного

Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають вигадані історії та причини. Все банально, без сварок і бруду ... Просто прийшов час піти різними шляхами ", - написав Кравець.