Уткін: Україна не виграє Євро, за жодних обставин

Джерело - Чемпіон.
Василь Уткін не буде уболівати за збірну України на Євро. Але радітиме, якщо вона виграє турнір.
Про це сказав сам відомий російський журналіст.
Важливо: Уткін назвав улюблених українських футболістів
"Наступне Євро виграє Україна? Ну, нехай спочатку його виграє. Я думаю, що не виграє, ні за яких обставин. Але, хай буде, я порадію за неї. Це дуже симпатична зараз команда Андрія Шевченка, з яким ми колись дружили. І ми не сварилися, просто, так вийшло, що перестали спілкуватися близько.
Я не бачу тут ніякої проблеми для себе. Просто я не вболіваю за цю команду. І мені дуже приємно стібатися уболівальників збірної України, підколювати їх, оскільки для цього існує величезна кількість можливостей. Проте, хай виграє - буде цікаво.
Я дуже хочу, щоб зіграла збірна України зі збірною Росії. Можливо, це зніме масу проблем. Футбол же здатний внаслідок виплеску емоцій загладити багато проблем", - зазначив Уткін в ефірі авторського каналу на Youtube.