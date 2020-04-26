Уткін: Україна не виграє Євро, за жодних обставин

Відомий російський журналіст Василь Уткін - про перспективи зустрічі збірної України та збірної Росії на Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.

Василь Уткін не буде уболівати за збірну України на Євро. Але радітиме, якщо вона виграє турнір.

Про це сказав сам відомий російський журналіст.

Важливо: Уткін назвав улюблених українських футболістів