Динамо Брест - Шахтар Солігорськ 0:2. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар з Солігорська здобув упевнену перемогу над брестським Динамо в рамках 6 туру Вищої ліги Білорусі.

На 25-й хвилині Вітус забив у свої ворота, а крапку в матчі поставив Лисакович на 67-й хвилині.

Українці Артем Мілевський та Олександр Нойок відіграли увесь матч. Нойок також заробив жовту картку на 32-й хвилині.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

25 квітня, 6 тур

Динамо Брест - Шахтар Солігорськ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 автогол Вітус, 0:2 - 67 Лисакович

Нагадаємо, Бате переміг Городею.