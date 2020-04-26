Шевченко розповів, чи поєднуватиме роботу в клубі та збірній України

Зараз нереально поєднувати роботу у клубі і національній команді.

Так вважає головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Призначення Валерія Лобановського на посаду головного тренера збірної України, поза всяких сумнівів, стало великою подією для нашої країни. Було багато суперечок з приводу суміщення двох посад - в Динамо і національної команди. Але тоді це здавалося виправдано. Сьогодні, вважаю, це нереально", - сказав Андрій Шевченко.

Валерій Лобановський очолював одночасно київське Динамо і збірну України у період з 2000-го по 2001-й рік.

Нагадаємо, Шевченко може очолити клуб АПЛ.