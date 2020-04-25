Джерело - офіційний сайт Динамо.
Всеукраїнська школа онлайн приверне увагу дітей, їм буде цікаво дивитися уроки.
Таку думку висловив захисник Динамо Віталій Миколенко.
"Я побував на уроці геометрії для 8-го класу. Чесно, я був радий знову сісти за парту, зануритися в навчання. Свого часу в школі я вчився не з таким інтересом, як на цьому уроці, тоді у мене, на жаль, ще не було такої зацікавленості. Зараз же я повністю вникав у предмет", - сказав Миколенко.
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"Мені дуже сподобалося те, як учитель роз'яснював урок. Вважаю, що така програма приверне увагу дітей, їм буде цікаво дивитися і вникати в ці уроки. Якби я зараз навчався в школі, мені б точно сподобалося ", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, гравці Динамо відвідали поранених військових.