Челсі буде повністю платити зарплату всім співробітникам

Уболівальникам повернуть гроші за скасовані матчі

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Лондонський Челсі прийняв рішення не брати участь в державній програмі виплат співробітникам.

Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".

Клуб продовжить повністю платити зарплату всім співробітникам, які працюють в рамках повноцінного робочого дня.

Тимчасові співробітники і працівники, які залучаються в дні матчів, будуть отримувати виплати до 30 червня - на тих же умовах, якби ігри проводилися.

Челсі поверне гроші власникам абонементів за всі матчі, які були заплановані на стадіоні Стемфорд Бридж, але не будуть зіграні на ньому, якщо сезон не відновиться або матчі відбудуться на інших аренах.

Всі рішення були схвалені керівництвом Челсі на чолі з Романом Абрамовичем.

Нагадаємо, Челсі відмовився відпускати Аррісабалагу.