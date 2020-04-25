Власники Манчестер Юнайтед відмовилися продавати клуб за 4,5 млрд фунтів

Манчестер Юнайтед міг змінити власників восени минулого року

Перед покупкою Ньюкасла інвестори із Саудівської Аравії були готові зробити пропозицію щодо Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Evening Standard.

Наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана протягом декількох років пов'язували з покупкою Манчестер Юнайтед. Зокрема в жовтні він був готовий заплатити 4.5 млрд фунтів сімейству Глейзерів за клуб.

Саудівці навіть найняли посередників у Великобританії, щоб влаштувати угоду, проте Глейзери навідріз відмовилися обговорювати продаж МЮ.

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.

Раніше повідомлялося, що аравійський принц готовий купити Ньюкасл і запросити ТОП-тренера.