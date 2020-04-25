Власники Манчестер Юнайтед відмовилися продавати клуб за 4,5 млрд фунтів

Джерело - ua-football.com.
Перед покупкою Ньюкасла інвестори із Саудівської Аравії були готові зробити пропозицію щодо Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Evening Standard.
Наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана протягом декількох років пов'язували з покупкою Манчестер Юнайтед. Зокрема в жовтні він був готовий заплатити 4.5 млрд фунтів сімейству Глейзерів за клуб.
Саудівці навіть найняли посередників у Великобританії, щоб влаштувати угоду, проте Глейзери навідріз відмовилися обговорювати продаж МЮ.
Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.
Раніше повідомлялося, що аравійський принц готовий купити Ньюкасл і запросити ТОП-тренера.