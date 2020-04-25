Клуби заново мають висунути кандидатів на пост президента УПЛ - Дикий

Українські клуби до 15 травня можуть подати своїх кандидатів на пост президента УПЛ.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Вся процедура, пов'язана з виборами, перенесена. Щоб все було згідно з статутом, усі кандидати повинні оновити свої заявки. Клуби повинні заново висунути кандидатів.

Заявки приймаються до 15 травня - за 10 днів до виборів, - сказав Дикий.