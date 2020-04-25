У Бундеслізі чемпіонат можуть догравати у масках

У Бундеслізі назвали умови догравання футболу

Бундесліга планує прийняти спеціальні захисні заходи, якщо футбольний сезон в Німеччині буде відновлений.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Імовірно всі футболісти, тренери та обслуговуючий персонал будуть розміщені у карантинний табір у великому готелі.

Також, гравцям і арбітрам доведеться надягати на матчі спеціальні захисні маски з високим ступенем захисту.

Маски не повинні зісковзувати під час матчу, інакше гру доведеться зупинити. Футболістам не можна буде торкатися обличчя по ходу матчу. Крім того, захисні засоби їм доведеться змінювати кожні 15 хвилин, а спільні святкування забитих голів будуть заборонені.

Нагадаємо, у Бундеслізі готові відновити чемпіонат.