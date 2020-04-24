Реал задоволений прогресом голкіпера в Ов'єдо

Український голкіпер Андрій Лунін продовжить співпрацю з астурійським клубом Ов'єдо на період можливого догравання сезону.

Про це повідомляє COPE.

Андрій Лунін виступатиме за мадридський Реал у сезоні 2020/21. Оренда 21-річного українця з Ов'єдо завершується 30 червня, але Реал не залишить астурійців без основного воротаря за умови догравання поточної кампанії.

Таким чином, наш чемпіон світу повинен затриматися в Сегунді щонайменше до початку серпня, коли планується завершити усі європейські першості. Попри відсутність будь-яких домовленостей між клубами бланкос з радістю допоможуть Ов'єдо. Цікаво, що астурійський клуб ризикує втратити усіх воротарів - Шампань та Ерреро стануть вільними агентами.

Реал задоволений прогресом Луніна в Ов'єдо. Українець переконав тренерський штаб Зідана, що готовий виконувати роль другого воротаря мадридського гранда. Ареола, якщо не трапиться дива, повернеться в Париж.

Нагадаємо, Лунін долучився до челенджу Роналду.